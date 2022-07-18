Глава ЛНР заявил о завершении формирования местных администраций в республике

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Власти Луганской народной республики сформировали местные администрации во всех населенных пунктах ЛНР, перешедших под контроль Народной милиции в рамках наступательной операции, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики", - написал Пасечник в понедельник в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что последним из освобожденных населенных пунктов стал Лисичанск. По его словам, в понедельник руководителем лисичанской местной администрации назначен уроженец города Андрей Скорый, участвовавший в его освобождении.