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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Глава ЛНР заявил о завершении формирования местных администраций в республике

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Власти Луганской народной республики сформировали местные администрации во всех населенных пунктах ЛНР, перешедших под контроль Народной милиции в рамках наступательной операции, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

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"Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики", - написал Пасечник в понедельник в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что последним из освобожденных населенных пунктов стал Лисичанск. По его словам, в понедельник руководителем лисичанской местной администрации назначен уроженец города Андрей Скорый, участвовавший в его освобождении.

ЛНР
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