Минобороны РФ сообщило об уничтожении около тысячи бойцов ВСУ под Николаевом и в ДНР

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В результате ударов российской армии по позициям ВСУ в Николаевской области и ДНР уничтожено около 1 тыс. украинских военных и более 100 единиц вооружения и боевой техники, сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой народной республики поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады терробороны", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

Удар ракетами "Калибр" по заводу в Запорожье

Кроме того, по его словам, российские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования по заводу высоковольтной аппаратуры в Запорожье.

"Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ", - заявил Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея РСЗО в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области", - добавил он.

Конашенков также заявил об уничтожении в результате авиаударов высокоточным оружием четырех командных пунктов, среди которых командные пункты 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска. По его словам, также были уничтожены три склада боеприпасов на территории ДНР и Николаева, хранилище топлива в Харькове, а также 21 скопление техники и военнослужащих.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232-х районах", - добавил представитель министерства.

Уничтоженные самолеты

Российскими истребителями в воздушном бою уничтожены бомбардировщик Су-24 над Славянском и МиГ-29 в районе Троицкого, также рассказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой народной республики (ДНР) ", - сообщил Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 12 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Лозовая, Щуровка Харьковской области, Снегиревка, Новая Каховка Николаевской области, Белогоровка, Кармазиновка, Славяносербск, Михайловка Луганской народной республики (ЛНР) и Дерилово (ДНР).

"Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он заявил, что всего за время военной операции уничтожено 1 920 украинских летательных аппаратов (249 самолетов, 137 вертолетов и 1 534 дрона), а также 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и боевых бронемашин, 744 боевых машин РСЗО, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, 4292 военных автомобиля.