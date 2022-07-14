Что произошло за день: четверг, 14 июля

Референдум в Запорожской области, новые законы и имейл об отставке

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:



- В Запорожской области в начале осени пройдет референдум о вхождении в состав РФ. По словам главы временной администрации, "референдум определит, чего хотят жители Запорожской области и как они хотят жить".

- Курс евро упал ниже $1 впервые за 20 лет из-за ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит агрессивный подъем процентных ставок для сдерживания инфляции. Евро торговался днем в четверг на уровне $0,9957 против $1,0060 на закрытие прошлой сессии.

- Bloomberg сообщил о планах ЕС выделить Украине еще 500 млн евро военной помощи. Если такое решение будет принято в понедельник на встрече глав МИД Евросоюза, то общая сумма, потраченная ЕС на оказание такой помощи Киеву, достигнет 2,5 млрд евро.

- Президент РФ в течение дня подписал сразу несколько важных законов, в том числе закон о расширении льгот для IT-компаний, о вступлении в силу ограничения для публикации "контрсанкционной информации", о создании государственной базы данных экстремистских материалов, о выпуске "замещающих" облигаций, обобщенный закон, регламентирующий деятельность иноагентов, и закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

- Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Свое решение он объяснил тем, что его правительство потеряло поддержку большинства политических сил.

- Президент Казахстана поручил создать условия для релокации ушедших из РФ компаний. В Кремле такие планы назвали нормальными.

- В РФ ожидается рост заболеваемости COVID из-за новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении около тысячи бойцов ВСУ под Николаевом и в ДНР.

- Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке.