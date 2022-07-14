Глава МИД Великобритании вступила в борьбу за пост лидера консерваторов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в четверг на официальном открытии своей предвыборной кампании на пост лидера британских консерваторов и премьер-министра страны, заявила, что готова покончить с упадническими настроениями в стране.

"Я хотела бы, чтобы Великобритания стала страной надежды. Я брошу вызов упадническим голосам", - приводит The Guardian выдержки из ее речи.

Трасс отметила, что в случае победы она сможет вывести Великобританию на восходящую траекторию к выборам 2024 года, и у консерваторов будет возможность одержать на них победу.

Отвечая на вопрос об отношении к нынешнему премьер-министру Борису Джонсону, Трасс назвала себя "лояльным человеком". "Я лояльна Борису Джонсону. Я поддерживала устремления нашего премьер-министра", - сказала она.

При этом она отказалась от каких-либо комментариев относительно своих конкурентов, в частности, Пенни Мордонт, с которой Трасс ранее работала.

Ранее на этой неделе стало известно, что Трасс заручилась поддержкой 20 членов парламента, что является необходимым минимумом для участия в выборах нового главы Консервативной партии и премьера страны.

8 июля британский премьер Борис Джонсон, который возглавлял правительство с 24 июля 2019 года, заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.