"Нафтогаз" попросит двухлетнюю отсрочку платежей у всех международных кредиторов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины", в начале этой недели попросившая 2-летней отсрочки по выплате процентов и погашению еврооблигаций, обратится с подобным предложением ко всем другим международным кредиторам. Об этом говорится в биржевом сообщении эмитента еврооблигаций "Нафтогаза" Kondor Finance Plc.

"Эмитент и заемщик сначала обратились к держателям облигаций в соответствии со своими нормативными обязательствами. Теперь заемщик может обсудить отсрочку платежа в отношении других международных долговых обязательств, стороной которых он является. В тех случаях, когда используются такие кредиты и выплачиваются проценты, предполагается получить двухлетнюю отсрочку по выплате процентов от всех других международных кредиторов", - отмечается в сообщении.

"Нафтогаз" недавно подписал кредит с ЕБРР для поддержки закупки природного газа на предстоящий отопительный сезон 2022/23 годов.

"Этот заем является предметом удовлетворения определенных предварительных условий, прежде чем он может быть использован, и будет рассмотрен сторонами в свете настоящего Заявления о согласии (предложения держателям еврооблигациям об отсрочке платежей и пересмотре ковенант - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" через Kondor Finance plc обратился к держателям евробондов на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.

В биржевом сообщении говорилось, что в свете затянувшихся обстоятельств, воздействующих на энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал "настоящий запрос согласия, чтобы получить одобрение держателей облигаций, чтобы облегчить сохранение доступных денежных средств заемщиком для поддержки стратегических приоритетов Украины".

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле - трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%. Дата погашения выпуска на $335 млн – 18 июля 2022 года.

"Нафтогаз" в аргументации своей просьбы указывает, что украинское правительство постановлением от 17 июня этого года обязало группу обеспечить наличие природного газа в хранилищах по состоянию на 1 октября в количестве, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, в том числе для обеспечения нужд бытовых потребителей и теплоснабжающих организаций.

"Таким образом, заемщику необходимо закупить и импортировать природный газ в объеме до 5,6 млрд куб. м на общую сумму более 230 млрд гривен (примерно $7,8 млрд). "Нафтогаз" также обязан обеспечивать природным газом наименее защищенных потребителей (в первую очередь население Украины) по установленным ценам, которые во многих случаях во много раз ниже рыночных цен на природный газ на Украине и в Европе", - говорилось в сообщении.

"Нафтогаз" не планирует платить какую-то премию держателям его облигаций за отсрочку выплат. Срок голосования по предложениям истекает днем 21 июля, а собрание и объявление результатов назначено на 26 июля.