Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Украины до "C"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте (LTFC) с "CCC" до "C" и удалило все рейтинги страны из списка Under Criteria Observation (UCO).

"Начался процесс, подобный дефолту: 20 июля украинское правительство официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как инициирование процесса обмена проблемного долга (DDE), что соответствует рейтингам "C" как для РДЭ LTFC, так и для затронутых ценных бумаг", - говорится в сообщении агентства.

Fitch считает вероятным, что запрос согласия будет принят инвесторами, и уточняет, что в таком случае рейтинг будет понижен до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг затронутых инструментов - до "D" после планируемого завершения сделки (11 августа).

В сообщении отмечается, что серьезные стрессы требуют реструктуризации долга, и даже в случае непринятия предложения риск пропуска платежей или инициирования альтернативного процесса DDE высок, поскольку правительство Украины стремится сохранить ликвидность в условиях острого давления военных расходов.

"В целом мы ожидаем, что потребуется более широкая реструктуризация государственного коммерческого долга, хотя сроки остаются неопределенными", - говорится в документе.

РДЭ в национальной валюте понижен не так значительно - с "CCC" до "CCC-". "Меньший риск дефолта, чем по долгу в иностранной валюте, частично отражает несколько большую способность правительства обслуживать долг в нацвалюте и более серьезные препятствия для реструктуризации, учитывая, что 40% внутреннего долга в гривне принадлежит банкам (а 52% банковского сектора принадлежит государству) и еще 47% - Нацбанку", - отмечает Fitch.

Агентство напоминает, что доля внутренних гособлигаций Украины, принадлежащих нерезидентам, упала до всего лишь 6%, поэтому не ожидает сильного международного давления на Украину с целью вовлечения внутреннего долга в более широкий процесс реструктуризации.

Fitch прогнозирует сокращение украинской экономики на 33% в 2022 году с небольшим восстановлением на 4% в 2023 году.

Оно также отмечает, что способность удовлетворить чрезвычайно большие потребности Украины в финансировании до 2023 года во многом зависит от многосторонней и двусторонней поддержки, которая в настоящее время неопределенна, а также что реструктуризация долга является вероятным условием продолжения внешней поддержки в таком масштабе.

Агентство Moody's 22 июля заявило, что предлагаемая Украиной отсрочка выплат по облигациям не полностью снизит риски устойчивости долга, однако не осуществляло рейтинговых действий.

Как сообщалось, Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на 2 года, сохранив текущие ставки доходности. По завершении этого срока проценты могут быть выплачены сразу или капитализированы. Предлагается также изменить условия по ВВП-варрантам Украины.

Объявление о результатах сделанного Украиной запроса согласия держателей ее еврооблигаций и ВВП-варрантов планируется на 10 августа. По ВВП-варрантам их владельцы должны определиться со своей позицией до вечера 5 августа включительно, а по еврооблигациям - до вечера 9 августа.