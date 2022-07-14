Пользователи Twitter по всему миру сообщили о сбоях в его работе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Проблемы в работе социальной сети Twitter фиксируются по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector.

Перебои в работе соцсети начались после 15:00 по московскому времени.

В основном жалобы поступают из США. Пользователи сообщают, что не могут войти в аккаунт и не видят твиты.

Также сообщения о сбоях в работе соцсети приходят, в частности, из Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Австралии, Пакистана, Южной Африки.

Более половины жалоб касаются работы приложения. Также пользователи сообщают о проблемах в работе сайта и с соединением с сервером.

При этом на официальном портале соцсети Twitter Status говорится, что на 14 июля проблем в работе Twitter не зарегистрировано.

Предыдущий сбой у Twitter, затронувший тысячи пользователей, наблюдался в феврале. Компания позже заявила, что исправила ошибку в программном обеспечении.

В России Twitter заблокирован по решению Роскомнадзора.