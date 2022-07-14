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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Макрон перечислил меры по подготовке к жизни без российского газа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На случай возможного прекращения поставок российского газа в государства Евросоюза требуется всеобщая мобилизация усилий - от диверсификации источников до экономии энергии, заявил в интервью телеканалам TF1 и France2 президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"Франция благодаря своей энергетической модели мало зависит от российского газа - это меньше 20% наших потребностей. И мы уже начали диверсификацию (источников)", - отметил он.

Действуя как государство ЕС, его страна ищет газ в других местах с начала спецоперации России на Украине. По его словам, Франция прорабатывает меры для сохранения используемых объемов газа без участия России. Речь шла о таких поставщиках, как Норвегия, Катар, Алжир, Соединенные Штаты, другие производители, и эта линия должна быть продолжена.

Второе - надежные запасы газа. "Мы восстанавливаем наши резервы, чтобы иметь осенью почти 100% наших запасов. И мы, французы, этого добились. Но у нас значительно меньшие запасы, чем у других, потому что другие экономики, в том числе Германия, гораздо более зависимы от газа, и им нужно помочь", - продолжил Макрон.

Наконец, объяснил французский президент, государства ЕС должны коллективно следовать "логике умеренности". "Я уже сейчас буду просить учреждения государственной администрации, наши крупные промышленные группы подготовить этим летом план, нацеленный на ситуацию, при которой потребляется меньше энергии", - сообщил глава государства.

Он рассчитывает на ответственность субъектов, чтобы "сделать усилие и потреблять меньше" - экономить на отоплении, освещении, других излишних расходах электричества.

Макрон считает очень полезной борьбу против "разбазаривания энергии". "Это очень хорошо для климата, и для (энергетической) независимости", - сказал президент Франции. Он полагает, что "кризисы всегда должны учить нас, как нас научил COVID".

Франция Эммануэль Макрон Евросоюз Германия
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