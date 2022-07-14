Макрон обвинил Россию в использовании энергоносителей как оружия

Президент считает, что идет гибридная война

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине оказал влияние на рост цен на энергоносители, а Россия использует поставки газа на внешний рынок в качестве оружия, заявил телеканалам TF1 и France2 президент Франции Франсуа Макрон.

"Цены на энергию выросли до войны. Будем коллективно честными, потому что во всем мире было очень сильное экономическое восстановление. А затем они выросли из-за этой войны и из-за того, что Россия использует энергию как оружие", - сказал он.

По его словам, Россия приняла решение "начать отключать газ". Пока это сказывалось на ряде стран ЕС, "которым она угрожала, которых беспокоила". "И вот она остановила главный газопровод "Северный поток 1". Это сигнал", - считает президент.

Он видит в этом "ясное послание, что Россия будет использовать газ в качестве элемента этой войны".

"Мы в том состоянии, которое называют гибридной войной", - объяснил Макрон.

Президент возразил тем, кто считает, что энергетический кризис - это следствие западных санкций против России.

"Это Россия использует энергию, как, впрочем, она использует и продовольствие как оружие войны", - заявил он.

"Я полагаю, что мы должны сегодня подготовить сценарий, при котором нам надо полностью обходиться без российского газа. И я думаю, что это не теоретический сценарий. Это очень жесткий сценарий. Надо к нему подготовиться. И я хочу здесь очень твердо сказать правду нашим соотечественникам: такой риск существует, он не зависит от нас. И я думаю, что этот риск, этот выбор, который Россия может сделать, он вероятен", - резюмировал Макрон.

По его словам, в рамках подготовки к зиме органам госвласти и предприятиям разъяснят необходимость экономить газ и электричество. Президент также признал, что с учетом риска дефицита энергоносителей и роста тарифов в долгосрочном плане атомная энергетика может стать подходящим решением.