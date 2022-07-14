В Луганске сообщили об установлении контроля над двумя населенными пунктами ДНР
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Народная милиция Луганской народной республики и Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Стряповка и Новая Каменка в Донецкой народной республике, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Противник понес значительные потери в живой силе и технике", - сообщил Филипоненко журналистам в четверг.
Он отметил, что наступление продолжается.