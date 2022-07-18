В ДНР ждут, что вся территория Донбасса перейдет под контроль РФ до конца года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Территория Донецкой народной республики будет освобождена от украинских военных в текущем году, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Освобождение Донбасса будет закончено в этом году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.