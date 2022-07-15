Американка нашла кольцо, которое потеряла в озере 53 года назад

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Женщина из штата Алабама, потерявшая свое школьное кольцо во время купания в калифорнийском озере, вскоре воссоединится с ним спустя 53 года, благодаря паре, которая нашла его во время рыбалки. Об этом сообщает агентство United Press International.

Дана Скотт Лафлин рассказала, что купалась в озере Берриесс вскоре после окончания средней школы в 1969 году, когда ее кольцо соскочило с пальца и упало в воду.

Сын Лафлин несколько дней назад получил сообщение от супружеской пары, которая сообщила, что они нашли кольцо во время рыбалки на озере Берриесс и пытаются установить личность его владельца.

Лафлин, которая живет более чем в 2000 км, в Фоули, штат Алабама, просмотрела фотографии кольца и подтвердила, что на нем были выгравированы ее инициалы и название школы, в которой она училась.