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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Американка нашла кольцо, которое потеряла в озере 53 года назад

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Женщина из штата Алабама, потерявшая свое школьное кольцо во время купания в калифорнийском озере, вскоре воссоединится с ним спустя 53 года, благодаря паре, которая нашла его во время рыбалки. Об этом сообщает агентство United Press International.

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Дана Скотт Лафлин рассказала, что купалась в озере Берриесс вскоре после окончания средней школы в 1969 году, когда ее кольцо соскочило с пальца и упало в воду.

Сын Лафлин несколько дней назад получил сообщение от супружеской пары, которая сообщила, что они нашли кольцо во время рыбалки на озере Берриесс и пытаются установить личность его владельца.

Лафлин, которая живет более чем в 2000 км, в Фоули, штат Алабама, просмотрела фотографии кольца и подтвердила, что на нем были выгравированы ее инициалы и название школы, в которой она училась.

Алабама Калифорния
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