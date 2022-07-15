В Эстонии пройдут внеочередные заседания парламента по формированию нового правительства

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В парламенте Эстонии в пятницу пройдут внеочередные заседания парламента, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с формированием нового правительства.

По предложению правительства первое внеочередное заседание начнется в пятницу в 9:00. В повестку дня включено политическое заявление премьер-министра Каи Каллас об отставке правительства.

По предложению 29 членов парламента второе внеочередное заседание состоится в пятницу через час после окончания первого. На повестке дня предоставление полномочий кандидату в премьер-министры Кае Каллас на формирование нового правительства.

Если кандидат в премьер-министры получит от парламента разрешение на формирование правительства, третье внеочередное заседание состоится в понедельник. На нем члены нового правительства будут приведены к должностной присяге, после чего правительство будет считаться приступившим к деятельности.

Каллас в четверг попросила президента об отставке по собственному желанию, которая была удовлетворена. Вместе с Каллас в отставку ушло все правительство. В тот же день глава государства предложил Каллас сформировать новый кабинет министров. В правящую коалицию войдут три парламентских партий из пяти: Реформ, "Отечество" и социал-демократы. У них в парламенте 55 мандатов из 101.

Отставка прежнего правительства была вызвана внутренним расколом в тогдашней двухпартийной коалиции и отказом Каллас сотрудничать с министрами из партии Центра. 3 июня президент Карис по предложению премьер-министра Каллас освободил от занимаемых должностей всех 7 министров от партии Центра или ровно половину состава правительства.

По словам Каллас, для нее последним и решающим обстоятельством стало то, что голосами правившей на тот момент партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее правительством на основе консенсуса.