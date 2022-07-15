Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

В Эстонии пройдут внеочередные заседания парламента по формированию нового правительства

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В парламенте Эстонии в пятницу пройдут внеочередные заседания парламента, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с формированием нового правительства.

В миреCамолеты НАТО c эстонской авиабазы Эмари патрулируют всю границу альянса с РФЧитать подробнее

По предложению правительства первое внеочередное заседание начнется в пятницу в 9:00. В повестку дня включено политическое заявление премьер-министра Каи Каллас об отставке правительства.

По предложению 29 членов парламента второе внеочередное заседание состоится в пятницу через час после окончания первого. На повестке дня предоставление полномочий кандидату в премьер-министры Кае Каллас на формирование нового правительства.

Если кандидат в премьер-министры получит от парламента разрешение на формирование правительства, третье внеочередное заседание состоится в понедельник. На нем члены нового правительства будут приведены к должностной присяге, после чего правительство будет считаться приступившим к деятельности.

Каллас в четверг попросила президента об отставке по собственному желанию, которая была удовлетворена. Вместе с Каллас в отставку ушло все правительство. В тот же день глава государства предложил Каллас сформировать новый кабинет министров. В правящую коалицию войдут три парламентских партий из пяти: Реформ, "Отечество" и социал-демократы. У них в парламенте 55 мандатов из 101.

Отставка прежнего правительства была вызвана внутренним расколом в тогдашней двухпартийной коалиции и отказом Каллас сотрудничать с министрами из партии Центра. 3 июня президент Карис по предложению премьер-министра Каллас освободил от занимаемых должностей всех 7 министров от партии Центра или ровно половину состава правительства.

По словам Каллас, для нее последним и решающим обстоятельством стало то, что голосами правившей на тот момент партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее правительством на основе консенсуса.

Эстония Каи Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора РФ

Moody's сочло дефолтом выплату внешдолга Белоруссии в нацвалюте

Президент Италии не принял отставку Драги

Президент Италии не принял отставку Драги

Что произошло за день: четверг, 14 июля

Россия прекратит взаимодействие с Северным советом министров

Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Мьянмы предложил открыть консульство страны в Петербурге

Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о планах ЕС выделить Украине еще 500 млн евро военной помощи

Bloomberg сообщил о планах ЕС выделить Украине еще 500 млн евро военной помощи

Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке

Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке

Цена Brent на торгах опускалась ниже $95 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });