Cамолеты НАТО c эстонской авиабазы Эмари патрулируют всю границу альянса с РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Самолеты НАТО, которые базируются на эстонской авиабазе Эмари (Amari), выполняют патрульные полеты вдоль всей границы альянса с Россией.

"Подразделения военно-воздушных сил четырех стран НАТО выполняют сейчас задачи по обеспечению безопасности восточного фланга альянса. В рамках операции "Воздушный щит" патрульные полеты выполняются вдоль всей границы НАТО с Россией - от Эстонии до стран Центральной Европы", - сообщают эстонские СМИ.

Всего, как отмечается, в Эмари сейчас базируется 14 самолетов: американские F-35, бельгийские F-16 и французские "Миражи". После начала спецоперации России на территории Украины в их задачи входит, помимо обеспечения безопасности общего воздушного пространства стран НАТО, еще и патрулирование границы с Россией.

"Активность полетов существенно возросла. Все эти самолеты осуществляют каждый день по два, а иногда и три вылета", - объяснил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехисте.

Основную нагрузку несут пилоты французских и бельгийских ВВС.

"У нас примерно 85 вылетов в месяц. Некоторые с вооружением, некоторые - без. Вооружение устанавливается при патрулировании вдоль границ России, Белоруссии и Калининградской области. При тренировочных полетах вместе с союзниками вооружение не устанавливается", - отметил командир подразделения ВВС Бельгии.

8 июля в рамках операции по защите восточных границ НАТО "Воздушный щит" в Эмари прибыли шесть американских истребителей F-35.

Британские вертолеты осуществляют транспортную поддержку базирующегося в Эстонии сухопутного контингента НАТО по всей республике.