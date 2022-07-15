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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

В ЛНР сообщили, что Киев решил вывести войска из Северска

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Командование Вооруженных сил Украины приняло решение выводе войск из населенного пункта Северск в Донецкой народной республике, сообщил "Интерфаксу" представитель Народной милиции соседней Луганской народной республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск", - сообщил Марочко "Интерфаксу" в пятницу.

Он уточнил, что "согласно боевому распоряжению (украинского командования - ИФ) позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами".

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил об "оперативном окружении" Северска.

Хроника 24 февраля – 15 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Северск ЛНР Украина ВСУ
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