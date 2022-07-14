Глава ДНР сообщил об "оперативном окружении" города Северск

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что город Северск уже находится в окружении.

"В оперативном окружении находится населенный пункт Северск", - сказал он телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

По словам главы ДНР, с начала спецоперации был освобожден 251 населенный пункт на территории республики.

В понедельник, 11 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские военные понесли серьезные потери в районе Северска в Донецкой области.

"Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 процентов личного состава", - сказал Конашенков.