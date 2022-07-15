Citi снизила до $2 млрд оценку потерь от возможного стрессового сценария с рисками в РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американская Citigroup, планирующая уйти из России, снизила оценку потерь в случае реализации стрессового сценария до $2 млрд с ранее прогнозировавшихся $3 млрд. Об этом говорится в презентации группы к квартальной отчетности.

"Мы полагаем, что потенциальное влияние на капитал в случае серьезных стрессовых сценариев снизилось примерно до $2 млрд в результате упреждающего снижения рисков", - отмечается в презентации.

Citigroup ранее сообщала, что в первом квартале снизила размер риска на российские активы до $7,8 млрд с $9,8 млрд. Во втором квартале Citi сократила российский риск на $3,1 млрд, но эффект укрепления рубля перекрыл снижение на $500 млн.

Объем резервов по кредитам, прямо или косвенно связанным с риском на Россию, составляет $1,6 млрд.

Citi, объявившая в прошлом году о планах уйти из банковской розницы в РФ, после начала военной операции на Украине заявила о намерении свернуть и другие направления российского бизнеса. Российский Ситибанк прекратил привлекать на обслуживание новых клиентов.

Группа ведет переговоры с несколькими покупателями на свой российский бизнес, в их число входят Экспобанк, страховая компания "РЕСО-Гарантия" и Росбанк, сообщала в июле газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Citi сокращает свой корпоративный бизнес, но продолжает работать с многонациональными клиентами, покидающими страну из-за санкций против РФ. Вместе с тем, по данным источников FT, группа может сохранить свою лицензию в России (хотя окончательное решение еще не принято) и продолжить работать в России в урезанном режиме.