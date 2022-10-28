"Уралсиб" может получить портфель потребкредитов Ситибанка до конца 2022 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Потребительские кредиты Ситибанка (российская "дочка" американской группы Citi) могут быть переданы банку "Уралсиб" до конца 2022 года, портфель кредитных карт - в течение первого полугодия 2023 года, сообщил "Интерфаксу" представитель "Уралсиба".

28 октября Ситибанк заявил, что планирует продать портфель рублевых розничных кредитов банку "Уралсиб" при условии согласия со стороны клиентов. Также планируется передать портфель остатков средств на рублевых кредитных картах.

Объем продаваемого портфеля и сумму сделки стороны не раскрывают.

"Потребительские кредиты планируется передать до конца 2022 года, кредитные карты - в течение первого полугодия 2023 года. Считаем, что полученный портфель существенно увеличит клиентскую базу, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также улучшит качество кредитного портфеля банка", - заявил представитель "Уралсиба".

Сделка - часть плана Citi по сворачиванию деятельности в России. Группа ранее объявила, что с третьего квартала начнет сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Процесс затронет примерно 2,3 тысячи сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

На конец второго квартала 2022 года присутствие Citi в России в финансовом выражении оценивалось в $8,4 млрд, из которых на розницу и МСП пришлось примерно $1 млрд.

Ситибанк по итогам 2021 года занял 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", "Уралсиб" - 22-е место в этом рэнкинге.