Власти херсонской Новой Каховки разрешили задерживать подозрительных лиц на 72 часа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемые в причастности к террористической деятельности в Каховском районе Херсонской области, подвергшемся ракетным ударам украинских военных 11 и 13 июля, будут задерживаться силовиками на 72 часа. Это следует из распоряжения главы временной администрации района Владимира Леонтьева.

"В отношении подозреваемых установить меры по ограничению свободы до 72 часов на усмотрение представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил РФ, осуществляющих пропускной режим", - говорится в документе, опубликованном в официальном телеграм-канале администрации района.

Этим же распоряжением усиливается пропускной режим на государственных объектах и в муниципальных учреждениях, контрольно-пропускных пунктах. Граждан будут досматривать на наличие доказательств причастности к совершению террористических действий на территории района.

Массированные удары из американских ракетных систем HIMARS по Новой Каховке Вооруженные силы Украины нанесли 11 и 13 июля. Во время первого обстрела взорвались склады с селитрой, взрывной волной повредило большое количество объектов. По последним данным, 90 человек обратились за медпомощью, двое найдены погибшими, семеро числятся пропавшими без вести. Около 300 жителей города обратились за помощью в восстановлении жилья. Во время второго удара пострадал приборостроительный колледж.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.