Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Экстремистов будут выдворять из Херсонской и Запорожской областей в течение суток

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, который предусматривает принудительное выдворение из региона за экстремистскую деятельность.

"К лицам, совершающим действия, указанные в пункте 1 настоящего указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов", - говорится в указе, который опубликован в телеграм-канале администрации области в пятницу.

Согласно этому документу, запрещаются любые проявления экстремистской деятельности. Среди них – воспрепятствование работе администрации, социальных структур и предприятий; дискредитация органов власти и вооруженных сил РФ, распространение заведомо ложной информации о них.

Кроме того, ответственность предусмотрена за оправдание терроризма, использование нацистской атрибутики и экстремистских организаций, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, проведение не согласованных с администрацией публичных мероприятий, изготовление экстремистских материалов и его финансирование, а также создание угрозы общественной безопасности в иных формах.

Указ получил название "О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность".

Аналогичный указ подписал глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, его текст он опубликовал в своем телеграм-канале.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Херсонская область Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФ

Источник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФ

Иран вышел на второе место среди покупателей российского зерна в 2021/2022 сельхозгоду

Власти херсонской Новой Каховки разрешили задерживать подозрительных лиц на 72 часа

Посла РФ вызвали в МИД Великобритании из-за сообщений о смерти в ДНР пленного британца

Еврокомиссия подтвердила планы запретить импорт золота из РФ

Еврокомиссия подтвердила планы запретить импорт золота из РФ

Еврокомиссия предложила новый пакет мер для усиления санкций против России

Карты "Мир" начали принимать в Южной Корее

В Великобритании впервые объявили максимальный уровень опасности из-за жары

Deutsche Bank спрогнозировал рецессию в экономиках Германии и США

В ЛНР создан штаб по подготовке референдума

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });