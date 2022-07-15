Экстремистов будут выдворять из Херсонской и Запорожской областей в течение суток

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, который предусматривает принудительное выдворение из региона за экстремистскую деятельность.

"К лицам, совершающим действия, указанные в пункте 1 настоящего указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов", - говорится в указе, который опубликован в телеграм-канале администрации области в пятницу.

Согласно этому документу, запрещаются любые проявления экстремистской деятельности. Среди них – воспрепятствование работе администрации, социальных структур и предприятий; дискредитация органов власти и вооруженных сил РФ, распространение заведомо ложной информации о них.

Кроме того, ответственность предусмотрена за оправдание терроризма, использование нацистской атрибутики и экстремистских организаций, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, проведение не согласованных с администрацией публичных мероприятий, изготовление экстремистских материалов и его финансирование, а также создание угрозы общественной безопасности в иных формах.

Указ получил название "О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность".

Аналогичный указ подписал глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, его текст он опубликовал в своем телеграм-канале.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.