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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Tesla рассмотрит снижение цен в случае замедления инфляции

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc может снизить цены на электромобили, если инфляция начнет замедляться. Об этом заявил глава и основатель компании Илон Маск в твиттере.

Месяцем ранее Tesla подняла цены на $6 тысяч сразу. До этого компания предпринимала аналогичную меру в марте.

Ранее Маск заявлял, что при определении цены Tesla учитывает спрос и ожидания повышения издержек на производство.

"Может показаться, что мы действуем неразумно, повышая цены на наши автомобили, несмотря на рекордные показатели прибыльности, - заявлял Маск в ходе встречи с журналистами по случаю публикации финрезультатов за первый квартал. - Цены учитывают рост затрат на поставку сырьевых товаров и логистику, который мы ждем в течение следующих 6-12 месяцев".

Тогда же Маск заверил, что если ожидаемого роста издержек не произойдет, Tesla может немного опустить цены.

Котировки акций Tesla растут на 0,6% в ходе торгов в США в пятницу.

Tesla
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