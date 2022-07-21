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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Квартальная прибыль Tesla удвоилась

"Ад в цепочках поставок длится уже несколько лет", отметил глава компании Илон Маск

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2022 года в два раза, выручку - в 1,4 раза, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и ограничение производства в Шанхае из-за ковид-ограничений.

Чистая прибыль компании в апреле-июне 2022 года увеличилась до $2,3 млрд по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,95 с $1,02.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,27 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,81 на акцию.

Квартальная выручка Tesla выросла до $16,9 млрд с $12 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе экспертов в $16,5 млрд.

Квартал был сложным, однако "у нас есть возможности сделать второе полугодие этого года рекордным", несмотря на различные форс-мажоры и другие проблемы, которые вне контроля компании, заявил глава Tesla Илон Маск.

"Ад в цепочках поставок длится уже несколько лет", - отметил он.

Ранее в этом месяце Tesla сообщила, что выпустила 258,58 тысячи автомобилей во втором квартале, причем в июне производство достигло рекордного максимума.

Свободный денежный поток компании во втором квартале составил $621 млн по сравнению с $619 млн годом ранее и $2,23 млрд в первом квартале. Снижение показателя по сравнению с предыдущим кварталом было ожидаемым, учитывая ограничение производства на предприятии Tesla в Шанхае в апреле и мае. Тем не менее, он оказался лучше среднего прогноза рынка в $487 млн.

На конец второго квартала Tesla располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму $18,9 млрд. Компания продала 75% принадлежавших ей биткойнов - на сумму $936 млн, и, по данным на конец июня, владела биткойнами стоимостью $218 млн.

"Мы беспокоились по поводу общего объема ликвидности компании из-за шатдаунов в Китае", - заявил Маск, отметив, что Tesla готова к наращиванию вложений в биткойны в будущем.

C начала 2022 года акции Tesla подешевели почти на 30%.

Tesla США Китай Шанхай Илон Маск
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