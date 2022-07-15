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На юго-западе Европы начались сильные лесные пожары на фоне сильной жары

На юго-западе Европы начались сильные лесные пожары на фоне сильной жары
Лесной пожар в Португалии
Фото: Octavio Passos/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пожарные в ряде регионов Франции, Португалии и Испании ведут активную борьбу с сильными лесными пожарами, сообщают европейские СМИ.

Во Франции в департаменте Жиронда пожары уже уничтожили 7,5 тыс. гектаров лесных массивов. Более 11 тыс. человек эвакуированы. При этом, согласно прогнозам, ситуация с пожарами вряд ли улучшится до воскресенья. Почти 1 тыс. пожарных задействована в тушении пожаров в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. Для ликвидации пожаров привлекли специализированную авиацию.

На западе Португалии в регионе Лейрия пожарные пытаются взять под контроль бушующие лесные пожары, которые быстро распространяются из-за сильного ветра. Уничтожено несколько жилых домов, закрыты автомобильные дороги, проводится эвакуация жителей небольших населенных пунктов. На фоне этой ситуации в стране режим ЧС продлили до 17 июля.

Пожары также охватили леса в автономном сообществе Эстремадура на юго-западе Испании, где огонь за последнюю неделю уничтожил около 5,5 тыс. гектаров леса. Пожарные предупреждают о риске сильных пожаров в автономном сообществе Кастилия и Леон.

В ряде европейских стран установилась аномально жаркая сухая погода. В Португалии на этой неделе температура воздуха в некоторых районах поднималась до 47 градусов, этот показатель оказался самым высоким за июль. Во Франции на юго-западе столбик термометра поднимался до 38 градусов, на юге - до 40.

Лесные пожары в Португалии

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Португалия регулярно страдает от крупных разрушительных пожаров. В 2017 году в результате неконтролируемых лесных возгораний погибли более 100 человек.В июне этого года 96% территории страны классифицировали как находящиеся в условиях "экстремальной" или "сильной" засухиЛесные пожары охватили районы Лейрия и Сантарен. Спасатели эвакуируют пожилых людей из домов престарелых.Метеорологи опасаются, что на фоне роста температуры пожары могут усилиться и распространиться еще сильнееОжидается, что 13-14 июля в области Алентежу в Португалии температура воздуха достигнет 46 градусовПортугальские власти направили десятки специально оборудованных самолетов и вертолетов для содействия работе наземным бригадам пожарных. Евросоюз активировал программу помощи воздушному флоту для борьбы с пожарами.Более 30 человек пострадали от природных пожаров. Медицинская помощь потребовалась 12 пожарным и 17 жителям.Более трех тысяч пожарных задействованы в локализации разрушительных пожаров
Португалия регулярно страдает от крупных разрушительных пожаров. В 2017 году в результате неконтролируемых лесных возгораний погибли более 100 человек.
Франция Португалия Испания
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