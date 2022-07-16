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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Жара устанавливает температурные рекорды во Франции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Во Франции июльская жара продолжает набирать силу, в южных городах страны Ним и Безье она достигла рекордных показателей, сообщил в субботу телеканал BFMTV.

Впервые температура в Ниме и Безье в июле превысила 40 градусов, это исторический рекорд для них, отмечает канал.

Так, в Ниме предыдущий июльский рекорд был зарегистрирован в 2019 году при 38,8 градуса. За сто лет наблюдений температура впервые поднялась в городе до 40 градусов в июле.

Для Безье, отмечает BFMTV, 40,4 градуса - это "абсолютный рекорд коммуны". В 2019 году в этих местах впервые была зарегистрирована температура в 39,7 градуса.

При этом национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" предупреждает, что беспрецедентные пики жары ожидаются в разных местах страны в понедельник.

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В ожидании продолжительной жары и в связи с сильной засухой местные власти принимают противопожарные меры. Из-за высокой температуры муниципалитет Нима отменил традиционный фейерверк по случаю национального праздника 14 июля. Граждан призывают к предельной осторожности при посещении лесных массивов.

Как сообщалось, пожарные в ряде регионов Франции ведут активную борьбу с сильными лесными пожарами.

На юго-западе, в департаменте Жиронда, огонь уже уничтожил 7,5 тыс. гектаров лесных массивов. Более 11 тыс. человек эвакуированы. При этом, согласно прогнозам, ситуация с пожарами вряд ли улучшится до воскресенья. Почти 1 тыс. пожарных задействована в тушении пожаров в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. Для ликвидации пожаров привлекли специализированную авиацию.

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Франция
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