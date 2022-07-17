Военные РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS в ДНР и склад ракет Harpoon в Одессе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российскими высокоточными ракетами в Одессе уничтожен склад переданных странами НАТО противокорабельных ракет Harpoon, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО", - сказал он на брифинге в воскресенье.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS, производства США", - заявил Конашенков.

По его словам, также нанесен удар по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоданиловки Запорожской области - в результате уничтожено до 65 военных и свыше 10 специальных автомобилей.

Также Конашенков заявил об ударах по четырем пунктам временной дислокации иностранных наемников в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска (ДНР).

"Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка (ДНР), Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах", - сказал представитель Минобороны РФ.