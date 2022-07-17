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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В Минобороны РФ заявили об ударах по пунктам управления армии Украины

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 21 пункту управления армии Украины, живой силе и военной технике в 189 районах.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах", - заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, всего с начала специальной военной операции (СВО) уничтожено 257 украинских самолетов, 140 вертолетов, 1 558 беспилотников, 355 зенитных ракетных комплексов. Как сказал Конашенков, ликвидировано 4 084 украинских танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 379 единиц специальной автотехники.

Хроника 24 февраля – 17 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Минобороны РФ
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