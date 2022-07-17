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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в 13-й раз, примерно через девять минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 650 км от космодрома.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно будет выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже 52-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Интернет-спутники весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX.

За всё время SpaceX запустила уже 2858 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,5 тыс. аппаратов остается на орбите в рабочем состоянии.

Falcon 9 Starlink SpaceX
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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

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