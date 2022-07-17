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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье с 53 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 10:20 по времени Восточного побережья США (в 17:20 по Москве) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Вертикальная управляемая посадка первой ступени на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 650 км от космодрома, была осуществлена через 9 минут после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков в 13-й раз.

Это уже 52-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Интернет-спутники весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая в настоящее время насчитывает 2,5 тыс. действующих космических аппаратов.

Falcon 9 Starlink SpaceX
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