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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В Минске оценили потенциал импортозамещения РФ и Белоруссии в $60 млрд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министр экономики Белоруссии Александр Червяков назвал "непаханым полем" потенциал импортозамещения.

"По оценке Евразийской комиссии, потенциал импортозамещения составляет более $60 млрд. Именно по промышленной продукции, которая поставляется из третьих странах. Непаханое абсолютно поле и здесь для того, чтобы вот это вот поле вспахать, здесь работает ряд групп, которые определяют те компетенции, которые можно развивать как на территории России, так и на территории нашей страны", - сказал глава Минэкономики республики в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"У нас имеется хорошая компетенция в части производства запасных частей световой техники, гидравлики. У России хорошая компетенция в части производства двигателей большой мощности, других направлений. И, естественно, зачем конкурировать, если можно эти направления, эти компетенции развивать как на территории нашей страны, так и на территории России. И кооперационно обмениваться, продавать соответствующие виды продукции", - уточнил он.

Червяков отметил, что "третье направление, связанное с импортозамещением, - это подключение к этому направлению нашей науки: академической, вузовской, отраслевой". "Проинвентаризировали те наработки, которые сегодня есть у науки. И сопоставили их с импортом, который завозится в Беларусь... Выбрано порядка 34 научных наработок, которые можно использовать для импортозамещения", - рассказал он.

"Следующее направление тоже связано с импортозамещением, оно включает в себя участие нашего бизнеса к операционным цепочкам. Для этого на крупные предприятия приглашаем компании и проводим соответствующие контактно-кооперационные биржи, где выясняется какие изделия по импорту, малые предприятия могут у себя производить на своих небольших мощностях и тем самым подставляя плечо крупным промышленным предприятиям", - заключил министр.

Белоруссия импортозамещение
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