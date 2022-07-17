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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 10%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 10%.

"Если говорить о развитии товарооборота непосредственно между Белоруссией и Россией, то несмотря на все происходящие события, он растет. За текущий период этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 10%", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

"Конечно, наши экономики получили серьезные удары,... поэтому эта цифра на фоне того, что с нами хотели сделать, очень хорошая. К счастью, наши страны являются крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции. В этом плане мы ни от кого не зависим", - отметил вице-премьер.

Ранее Министр экономики Белоруссии Александр Червяков назвал "непаханым полем" потенциал импортозамещения и оценил его потенциал в $60 млрд

Алексей Оверчук Белоруссия
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