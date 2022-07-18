На дебатах кандидатов в премьеры Британии лучше, по мнению зрителей, выступил Сунак

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава Минфина Риши Сунак выступил лучше своих оппонентов на вторых дебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании, свидетельствует опрос телеканала ITV, который проводил эти дебаты.

Выступление Сунака назвали лучшим 24% зрителей. Ему не сильно уступили председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат и младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, набравшие 19% и 17% соответственно. Глава МИД Лиз Трасс выступила хорошо по мнению 15% зрителей, а экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох получила одобрение всего 12% респондентов.

Опрос был проведен в воскресенье после дебатов, в нем приняли участие 1001 человек.

Вопросы на экономические темы, такие как снижение стоимости жизни и изменение мандата Банка Англии, привели к небольшому конфликту между Трасс и Сунаком. Сунак заявил, что предложение Трасс о снижении налогов является в корне неверным. Такие идеи он назвал не консервативными, а социалистическими. В свою очередь Трасс поинтересовалась, почему, если у Сунака есть "большой план по развитию" страны, он не был воплощен за 2,5 года его работы на посту главы Минфина.

Кандидаты, как отмечают британские СМИ, постарались максимально отдалить себя от Бориса Джонсона, который заявил, что уйдет в отставку, как только будет избран его преемник. Все пять политиков отказались от идеи принять его в свой кабмин в случае избрания на пост.

Также во время дебатов поднималась тема России. Мордонт, Баденох и Тугендхат заявили, что в текущей ситуации не готовы к переговорам с Россией на предстоящем позже в этом году саммите G20, при этом Сунак сказал, что и до этого предпочитал не вести переговоры с Россией. Трасс заявила, что "противостоять" России важно, однако отказываться от участия в мероприятиях G20 она считает контрпродуктивным.

Также обсуждались темы изменения климата, Брекзит и другие вопросы.

Процесс выбора нового лидера партии стартовал в среду. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного так называемым "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.