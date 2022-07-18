Депутат Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьера Великобритании

Лидирует в гонке экс-глава Минфина Сунак

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат по итогам третьего тура выборов нового лидера Консервативной партии Великобритании покидает электоральную гонку и выбывает из борьбы за пост премьера страны.

Наибольшую поддержку получил бывший глава Минфина Риши Сунак - 115 голосов. Кроме него, борьбу продолжают еще трое кандидатов: младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (82 голоса), глава МИД Лиз Трасс (71 голос), экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (58 голосов).

Результаты голосования объявил глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди в эфире Sky News. По его словам, Тугендхат набрал меньше всех голосов (31), в связи с чем покинул гонку.

Sky News отмечает, что в этом раунде Сунак заручился поддержкой 14 голосов, Трасс получила семь голосов, Баденох - девять. Мордонт в свою очередь потеряла один голос по сравнению с итогами второго раунда выборов.

На прошлой неделе по итогам первого и второго тура выборов из борьбы выбыли бывший глава британского МИД Джереми Хант, глава Минфина Надхим Захави и генеральный прокурор Суэлла Браверман. При этом Хант и Захави не смогли преодолеть планку в 30 голосов, необходимых для выхода во второй тур.

Процесс выбора нового лидера партии стартовал 13 июля. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).

8 июля британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но только после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Он занимает пост премьер-министра Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.