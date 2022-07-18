Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Главы Минобороны США и Южной Кореи встретятся на этой неделе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Руководители оборонных ведомств Южной Кореи и США договорились провести переговоры в Вашингтоне на этой неделе, сообщает "Ренхап".

В миреКарты "Мир" начали принимать в Южной КорееЧитать подробнее

Министр обороны Республика Корея Ли Чон Соп планирует встретиться со своим американским коллегой Ллойдом Остином в ходе визита в Вашингтон для участия в церемонии открытия стены памяти в мемориале ветеранов Корейской войны.

По словам официальных лиц, в настоящее время обе стороны согласовывают подробный график и повестку дня.

Ожидается, что главы министерств обороны обсудят, как укрепить объединенную оборонную позицию двух стран и расширенное сдерживание против растущих ракетных и ядерных угроз со стороны Северной Кореи.

Это будет их вторая личная встреча за месяц. Ранее они встречались на форуме по безопасности, проходившем в Сингапуре.

Южная Корея США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД КНР считает, что Европе следует задуматься над перестройкой своей системы безопасности

Глава МИД КНР считает, что Европе следует задуматься над перестройкой своей системы безопасности

Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Индиана

Главы МИД стран ЕС обсудят военную помощь Украине и дальнейшие санкции против РФ

МЧС Армении сообщило, что взрывного устройства в доме Тер-Петросяна нет

Саперы ищут взрывное устройство в доме первого президента Армении Тер-Петросяна

Восемь обстрелов со стороны боевиков зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации

Что произошло за день: воскресенье, 17 июля

Житель Миссури умер после заражения амёбой-мозгоедом

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });