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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Карты "Мир" начали принимать в Южной Корее

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Карты платежной системы "Мир" для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее, следует из информации на официальном сайте платежной системы.

"В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", - сообщили "Интерфаксу" в техподдержке платежной системы.

Там уточнили, что на данный момент снять наличные средства с карты "Мир" в Южной Корее не получится.

BC Card - крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее, обслуживает более трех миллионов торговых точек. Ее сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) началось 2020 году. В декабре 2020 года были проведены первые тестовые операции.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

Южная Корея
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