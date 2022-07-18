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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 562,4 млн человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 562 443 449, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 369 529 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 89 542 107 и 1 023 799.

Индия - 43 767 534 и 525 760.

Бразилия - 33 301 118 и 675 350.

Франция - 32 881 645 и 151 454 (данные на утро четверга, позднее не обновлялись).

Германия - 29 692 989 и 142 533 (данные на утро пятницы, позднее не обновлялись).

Великобритания - 23 280 957 и 182 262 (данные на утро четверга, позднее не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 819,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 132, Франции - 2 297, Германии - 1 690, Великобритании - 2 648. Данные по США не приводятся.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия
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