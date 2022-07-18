Назначены исполняющие обязанности главы СБУ и генпрокурора Украины

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка вместо Ивана Баканова и и.о. генпрокурора Украины Алексея Симоненко вместо Ирины Венедиктовой.

Зеленский вечером 17 июля отстранил Баканова от исполнения обязанностей руководителя СБУ, а Венедиктову - от должности генпрокурора.

Основанием для отстранения Баканова стала статья 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, по которой военнослужащего могут отстранить за "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий".

Венедиктова отстранена от должности по части 2 статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".