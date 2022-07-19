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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Верховная рада Украины утвердила отставку Венедиктовой с должности генпрокурора

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины на заседании во вторник поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Верховная рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генерального прокурора Украины", - написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил на своей странице в соцсетях член фракции "Голос" Ярослав Железняк, принятие соответствующего проекта постановления № 7567 поддержали 264 народных депутата.

Зеленский 17 июля отстранил Венедиктову от занимаемой должности и назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора.

Венедиктова занимала должность генпрокурора с 17 марта 2020 года.

Украина
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