В Турцию прибыл ракетный эсминец ВМС США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В турецкую военно-морскую базу Аксаз, расположенную на юго-западе страны, в понедельник зашел американский ракетный эсминец USS Bainbridge, сообщил 6-й оперативный флот США.

Эсминец входит в состав авианосной ударной группы ВМС США во главе атомным авианосцем Harry Truman, которая в настоящее время действует в Средиземном море.

В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца USS Harry S. Truman, входят ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Gonzalez (DDG 66).

Кроме того, в ее состав входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

В понедельник 6-й флот сообщил, что к группировке также присоединились французский фрегат FS Languedoc и итальянский фрегат ITS Alpino, которые будут участвовать в совместных операциях.

Первоначально планировалось, что авианосная группа ВМС США, которая 14 декабря прошлого года, пройдя Гибралтар, вошла в Средиземное море, пойдет в район Персидского залива. Однако Вашингтон решил оставить ее в Средиземноморье на фоне ситуации вокруг Украины.