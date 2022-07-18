Гутерриш призвал направлять $100 млрд в год страдающим от изменений климата странам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал богатые государства выполнить обещание выделять ежегодно $100 млрд развивающимся странам на преодоление последствий климатических изменений.

"Хотя бы хватит лишь на словах поддерживать обещание выделять ежегодно $100 млрд. Внесите ясность в сроки исполнения, график, дайте конкретные данные", - приводит Associated Press (AP) слова генсека на стартовавшей в Берлине климатической конференции с участием 40 стран.

AP напоминает, что технические переговоры в июне продемонстрировали небольшие успехи по таким ключевым темам, как помощь развивающимся странам в области адаптации к изменениям климата. При этом цель – направлять на эти цели $100 млрд ежегодно - должны были достичь еще в 2020 году.

Кроме того, Гутерриш предупредил, что все труднее выполнить задачу сдерживать глобальное потепление 1,5 градусами по Цельсию, предусмотренную Парижским соглашением 2015 года. Генсек ООН раскритиковал продолжающееся использование различными странами ископаемого топлива.

В свою очередь уполномоченная правительства ФРГ по климату Дженнифер Морган признала, что ситуация вокруг Украины заставляет принимать "краткосрочные решения, которые не нравятся", включая более активное использование угля в энергетике. В то же время она заверила, что речь не идет о пересмотре целей в сфере климата, а наоборот – об ускоренном отказе от ископаемого топлива. Она сослалась на недавно одобренный властями Германии план увеличить выработку электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс также заявил, что, хотя некоторые страны ЕС наращивают использование ископаемого топлива, ЕС по-прежнему привержен выполнению целей в сфере климата.

AP поясняет, что нынешние переговоры в Берлине нацелены на восстановление доверия между богатыми и бедными странами в преддверии климатического саммита ООН, который должен пройти в ноябре в Египте.