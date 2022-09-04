Министр Пакистана назвала недостаточной помощь богатых стран в сфере климата

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Нынешняя помощь богатых государств развивающимся странам для борьбы с климатическими изменениями не является ни достаточной, ни своевременной, заявила в интервью The Guardian министр Пакистана по вопросам изменения климата Шерри Рехман.

"Мы видим столь значительной ущерб у стран, которые ответственны за малое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, и столь скудное возмещение этого ущерба. Становится ясно: соглашения между глобальным Севером и глобальным Югом не работают. Нам нужно оказывать сильное давление для пересмотра целей в сфере климата, поскольку он меняется намного быстрее, чем предсказывалось", - заявила она.

Рехман подчеркнула, что Пакистан несет ответственность за выбросы менее 1% от общих объемов парниковых газов. При этом она напомнила, что страна столкнулась с сильнейшими наводнениями, вызванными неделями муссонных дождей. Ненастье затронуло треть страны и не менее 33 млн человек, повреждены или уничтожены более 200 мостов и 4,8 тыс. км линий связи. До этого Пакистан пережил четыре волны аномальной жары, когда температура поднималась до 53 градусов по Цельсию.

Министр обвинила богатые страны, вносящие значимый вклад в загрязнении атмосферы, в нарушении обещаний сократить выбросы парниковых газов и помочь развивающимся странам адаптироваться к глобальному потеплению.

По словам Рехман, страны возле экватора не способны в одиночку создать инфраструктуру, устойчивую к климатическим изменениям.

The Guardian отмечает, что Пакистан - одна из самых уязвимых перед глобальным потеплением стран. В Пакистане насчитывается свыше 7,2 тыс. ледников, которые теперь тают быстрее и чаще из-за роста температур и еще больше переполняют реки, которые и так выходят из берегов из-за дождей.

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило отметку в 1,2 тыс. человек. По первоначальным подсчетам, ущерб оценивается в $10 млрд.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что на страну обрушились самые сильные за последние десятилетия проливные дожди, которые привели к серьезным наводнениям. По его словам, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна за последние 30 лет".

В июле генсек ООН Антониу Гутерриш призывал богатые государства выполнить обещание выделять ежегодно $100 млрд развивающимся странам на преодоление последствий климатических изменений.