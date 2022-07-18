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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

ЕК допустила сокращение ВВП ЕС на 1,5% при приостановке поставок газа из РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Приостановка поставок природного газа из России в Европейский союз может сократить ВВП ЕС на 1,5% в худшем сценарии, предусматривающем холодную зиму и отсутствие превентивных мер по экономии электроэнергии, полагают аналитики Европейской комиссии.

Если температуры грядущей зимой будут умеренными, сокращение ВВП из-за недопоставок российского газа составит 0,6-1%, цитирует Bloomberg оказавшийся в распоряжении агентства черновой вариант доклада Еврокомиссии, который будет обнародован в среду.

"Скоординированный ответ со стороны ЕС в преддверии зимы ограничит негативный эффект возможных крупных перебоев для ВВП и рабочих мест", - говорится в документе, озаглавленном "Save gas for a safe winter" ("Сберегай газ для безопасной зимы").

По оценкам Еврокомиссии, решительные действия, направленные на снижение спроса, в условиях мягкой погоды зимой помогут сдержать негативное влияние сокращения поставок газа на уровне 0,4% ВВП.

ЕК оценивает текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы в 63%, что соответствует среднеисторическим уровням и соответствует примерно 46 дням зимнего потребления. В случае, если поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" не возобновятся в июле, к началу ноября газохранилища будут заполнены на 65-71%, прогнозирует Еврокомиссия, при целевом показателе в 80%.

"В случае устойчивого дефицита на международном газовом рынке, восполнение запасов летом 2023 года может оказаться очень проблематичным, что в свою очередь затруднит подготовку к последующему зимнему сезону", - говорится в документе ЕК. В этом случае заполненность газохранилищ к октябрю 2023 года может составить всего 41%, опасаются эксперты Еврокомиссии.

Еврокомиссия ЕК ЕС
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