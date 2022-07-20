Еврокомиссия предложила план сокращения спроса на газ в ЕС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, сообщается в коммюнике ЕК.

"Принятие мер сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дополнительного нарушения или полного прекращения поставок, укрепив энергетическую устойчивость Европы. Поэтому сегодня комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорится в документе, опубликованном в среду в Брюсселе.

В нем сказано, что все потребители, органы государственной власти, домохозяйства, собственники общественных зданий, поставщики электроэнергии и промышленность "могут и должны принимать меры по экономии газа".

"Комиссия также ускорит работу по диверсификации поставок, включая совместные закупки газа, чтобы расширить возможности ЕС по поиску альтернативных источников поставок газа", - заявляют в Брюсселе.

Новый регламент

В новом регламенте, объясняется в коммюнике, будет поставлена цель для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Новый регламент, по замыслу его разработчиков, также даст Еврокомиссии возможность объявлять после консультаций с государствами-членами "предупреждение союза" о безопасности поставок, предписывая обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов. Такое предупреждение может объявляться, когда "существует значительный риск острой нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ", сообщает Еврокомиссия.

В Брюсселе указывают, что государства-члены должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях к концу сентября, чтобы "показать, как они намерены достичь цели сокращения". При этом страны ЕС должны каждые два месяца отчитываться перед Еврокомиссией о достигнутом прогрессе.

"Государства-члены, запрашивающие солидарные поставки газа, должны будут продемонстрировать меры, которые они приняли для снижения спроса внутри страны", - предупреждают в ЕК.

В плане, принятом Еврокомиссией, изложены "меры, принципы и критерии для скоординированного сокращения спроса на газ".

"План направлен на замену газа другими видами топлива и общую экономию энергии во всех секторах. Он направлен на обеспечение поставок для домашних хозяйств и основных пользователей, таких как больницы, а также для отраслей, которые имеют решающее значение для производства основных продуктов и услуг для экономики, а также для цепочек поставок и конкурентоспособности ЕС", - объясняют в ЕК.

План содержит руководящие принципы, которые государства-члены должны учитывать при планировании сокращения потребления газа. В частности, предлагается там, где это возможно, "отдавать приоритет переходу на возобновляемые источники энергии или более чистые, менее углеродоемкие или загрязняющие варианты".

"Тем не менее, - допускают в Брюсселе, - в качестве временной меры может потребоваться переход на уголь, нефть или атомную энергетику".