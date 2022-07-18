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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Boeing пока не будет увеличивать производство 737 Max из-за ограничений в цепочке поставок

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американский авиаконцерн Boeing не будет увеличивать производство наиболее продаваемого самолета 737 Max в ближайшее время из-за ограничений в поставках компонентов. Об этом заявил глава компании Дэвид Калхун в интервью CNBC на международном авиасалоне Farnborough Airshow 2022.

Компания в среднем производит 31 самолет данной модели в месяц. Boeing намерена сфокусироваться на том, чтобы сохранить этот показатель производства.

"Мы сможем повысить показатель (производства - ИФ), когда придет для этого время, но текущая ситуация в цепочке поставок пока не позволяет сделать это", - добавил глава компании.

При этом Калхун также отметил, что ограничения в поставках в долгосрочной перспективе исходят в основном от производителей авиадвигателей, среди которых компании General Electric Co. и Pratt&Whitney, принадлежащая Raytheon Technologies. По его мнению, трудности с поставками, вероятнее всего, сохранятся еще 1,5 года.

Ранее в ходе авиасалона Boeing подписала контракт на поставку 100 авиалайнеров 737 Max авиакомпании Delta Air Lines. Поставки, как ожидается, начнутся в 2025 году. Позднее Delta Air Lines также заключила отдельное соглашение с СП General Electric и Safran SA на поставку 200 авиадвигателей LEAP-1B для этих самолетов.

Котировки акций Boeing растут на 2,4% в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник.

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