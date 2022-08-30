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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

Авиакомпания S7 вернет за рубеж два самолета Boeing 737 MAX

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство поручило Федеральной таможенной службе проконтролировать возврат Турции двух самолетов Boeing 737 MAX 8 из парка группы S7, говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Переправку в Турцию этих двух самолетов до конца 2022 года должна обеспечить "дочка" S7 - ООО "Глобус".

"В апреле S7 Airlines подала заявку в Минтранс на возврат лизингодателю двух воздушных судов типа Вoeing 737-8 (МАХ) ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности их эксплуатации", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

После двух авиакатастроф с участием MAX - в Индонезии в 2018 году и в Эфиопии в 2019 году - их полеты были приостановлены по всему миру. После доработки и ресертификации MAX ряд стран разрешили вернуть их к коммерческим полетам. В России этот самолет так и не был ресертифицирован.

На момент запрета в России летали два самолета Boeing 737 MAX, оба они были в парке S7.

S7 Airlines Минтранс Турция Михаил Мишустин Глобус Boeing 737 MAX
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