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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В США не нашли оснований для введения пошлин на карбамидо-аммиачную смесь из России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по международной торговле США (ITC) признала, что импорт карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России, а также Тринидада и Тобаго не наносит ущерба местным производителям.

Итоговое решение опубликовано на сайте комиссии.

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Регуляторы США летом 2021 года начали расследования в отношении импорта КАС из России, а также Тринидада и Тобаго по заявлению CF Industries Holdings, крупнейшего местного производителя этого вида удобрений.

Минторг США в июне утвердил ставки компенсационных и антидемпинговых пошлин на ввоз КАС из этих стран. Для вступления пошлин в силу требовалось утвердительное решение ITC. Если бы комиссия установила факт причинения ущерба местным производителям удобрений (а в предварительном заключении ITC приходила к такому выводу), пошлины были бы введены сроком на пять лет.

По данным Минторга США, в 2020 году Россия экспортировала в США 1,2 млн тонн КАС на $138 млн. Крупнейшим российским поставщиком КАС в США является "Акрон", на втором месте "ЕвроХим".

США Россия ITC
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