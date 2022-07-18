Британская стратегическая подлодка вернулась в состав флота после семилетнего ремонта

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Британская стратегическая атомная подводная лодка HMS Vanguard, несущая межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5, после завершения ремонтных работ и перезагрузки топлива вернулась в боевой состав флота, сообщил Королевский ВМФ.

Подлодка отправлена на военно-морскую базу Девонпорт. Ремонтные работы на ракетоносце продолжались около семи лет.

Британский королевский флот располагает четырьмя подводными лодками типа Vanguard, каждая из которых может быть вооружена 16 ракетами Trident II D5. На практике британские стратегические субмарины в ходе патрулирования несут восемь ракет, каждая из которых имеет пять ядерных боеголовок индивидуального наведения W76. Они составляют основу стратегических ядерных сил Соединенного Королевства.

Одна из подлодок постоянно находится на боевом дежурстве в море.

Примерно через десять лет все четыре стратегические субмарины планируется заменить на новые подлодки класса Dreadnought. Программа их создания оценивается в $43 млрд. Каждая из них будет оснащена 12 пусковыми установками для межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

Аналогичными ракетами Trident II D5 вооружены все 14 американских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения класса Ohio. Каждая из них несет по 20 таких ракет.