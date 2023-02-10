Британия начала строительство третьей стратегической подлодки типа Dreadnought

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Британии началось строительство третьей из четырех новых стратегических подводных лодок типа Dreadnought, несущих межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D-5, сообщил в четверг Королевский военно-морской флот.

Компания BAE Systems на верфи Барроу-ин-Фернесс в Камбрии начала работы по нарезке металла для корпуса подлодки.

Помимо нее в различной стадии постройки уже находятся две субмарины этого типа - Dreadnought и Valiant.

Они должны прийти на смену имеющимся у Соединенного Королевства четырем стратегическим подлодкам типа Vanguard, которые являются основой ядерных сил Великобритании с 1990-х годов и должны быть выведены из состава флота в начале 2030-х годов.

Каждая подводная лодка типа Dreadnought будет нести 12 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D-5, оснащенных разделяющимися головными частями с 8 ядерными боеголовками.