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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Талибы арестовали бывшего военачальника афганской армии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Боевики запрещенного в России движения "Талибан" арестовали бывшего начальника штаба 209-го армейского корпуса "Шахин" подполковника Адину Мухаммада Азада, сообщает во вторник информационное агентство Aamaj News.

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"Вместе с бывшим высокопоставленным офицером правительственных войск талибы арестовали его сына и троих его родственников", - говорится в сообщении со ссылкой на родных бывшего военного.

Отмечается, что Азад и его близкие были арестованы на шоссе Баглан-Кабул в районе Михак и доставлены в район Ханджан провинции Баглан. Позже талибы освободили сына и двух родственников бывшего военачальника.

Сообщается также, что еще один родственник Азада, Бехнам Рахимулла, который при прежнем правительстве был начальником отдела разведки 217-го армейского корпуса "Памир", был арестован талибами ранее. Сведений о его судьбе нет.

Афганистан Талибан Адина Мухаммад Азад
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