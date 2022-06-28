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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Талибы заявили о подавлении мятежа в провинции Сари-Пуль

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) во вторник объявило о подавлении мятежа хазарийского командира мавлави Махди в провинции Сари-Пуль.

"Губернатор провинции Сари-Пуль Мохаммад Якуб Абдул Рахман Ака сегодня посетил уезд Балхаб провинции, чтобы оценить ситуацию с безопасностью. Губернатор сообщил, что ряд мятежников, преследовавших людей в Балхабе, подавлены, безопасность восстановлена, и люди живут в полной безопасности", - сообщило во вторник находящееся под контролем талибов единственное государственное информационное агентство Афганистана Bakhtar.

Талибы на прошлой неделе несколько дней с четырех сторон штурмовали позиции хазарийского командира, бывшего сторонника движения "Талибан" в уезде Балхаб. Атака талибов осуществлялась с использованием боевых вертолетов.

Между тем сам мавлави Махди не признает поражение.

"Наша борьба продолжается. Из 72 деревень в Балехабе только 8 деревень находятся под контролем талибов, ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и Аль-Каиды (террористическая группировка, запрещена в РФ). В войне есть поражения и победы, но важна воля, бойцы Балхаба обладают сильной волей и противостоят преступникам", - написал Махди в твиттере.

Афганистан
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