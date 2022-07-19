Военные РФ заявили об уничтожении под Одессой склада боеприпасов к оружию из США и Европы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в Одесской области в районе населенного пункта Беленькое высокоточным оружием уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.

Также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил на брифинге во вторник, что украинский вертолет Ми-24 был сбит в ДНР.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой народной республики. А также - четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области", - сказал он.

В Запорожской области ударом российской авиации в поселке Камышеваха Запорожской области уничтожено порядка 200 членов украинского формирования "Правый сектор" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен - ИФ), сообщил Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой народной республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области", - заявил он.

Также, по его словам, уничтожено пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка (ДНР), Новоалександровка (Запорожская область), Покровское (Днепропетровская область), два склада горючего в районе Соледара и Новгородское (ДНР), а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах.

"В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград Донецкой народной республики", - заявил Конашенков.